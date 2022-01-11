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«Я его воспитала»: Малькова рассказала, как у Макеевой появился заботливый муж

Светлана и Роман прожили в браке 17 лет.

«Я его воспитала»: Малькова рассказала, как у Макеевой появился заботливый муж
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

До знакомства с Анастасией Макеевой, которое состоялось летом 2020-го, Роман Мальков жил и работал в Словении. В Любляне у него была жена Светлана и четверо детей. В браке они прожили 17 лет, почти семь из которых в Европе.

В своем инстаграме Светлана решила устроить сессию вопросов и ответов и рассказала подписчикам некоторые факты о бывшем муже.

«Роман был заботливым мужем? Отцом?» — спросили у Мальковой фолловеры.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova/

«Первое в нем хоть сохранилось, тут хорошо я его воспитала (подготовила)», — отметила Светлана.

Напомним, ранее Светлана Малькова заявила, что зарабатывает на жизнь рисованием и помогает убирать апартаменты.

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