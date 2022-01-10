«Не общаются»: Малькова рассказала о взаимоотношениях с родственниками

После развода с мужем Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей. Накануне Нового года художница призналась, что получила алименты от бывшего мужа за 3,5 месяца.

А вот с родными бабушкой и дедушкой дети Романа Малькова не общаются. Об этом Светлана заявила, отвечая на вопросы фолловеров в своем инстаграме.

«Не общаются. Да и раньше не особо общались», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Романа и Светланы — 17-летний Андрей — еще весной прошлого года переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Юноша утверждает, что тоже не поддерживает связь с родной мамой.

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