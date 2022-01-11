«Одну ночь мы вместе с ней писали клип»: Щербаков раскрыл детали «романа» с Успенской

Как отметил актер, именно после съемок к нему пришла популярность.

Актер Борис Щербаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали отношений с певицей Любовью Успенской.

«Мы как-то репетировали спектакль. Ко мне подошел режиссер Вячеслав Долгачев. Он говорит: «Я был в одной компании, там присутствовала директор певицы Любы Успенской. Им нужен человек примерно твоего склада для съемок клипа». Одну ночь мы вместе с ней писали этот клип». Борис Щербаков

По словам Бориса Щербакова, когда он собрался на съемки клипа, то к нему в гости пришел режиссер Олег Ефремов. «Он стал возмущаться. Сказал, что артист художественного театра вдруг будет играть в клипах. Это позор. Потом спросил, кого я буду играть. Послушал клип и сказал: «А, ты проводника будешь играть». И он успокоился. После клипа ко мне действительно пришла популярность. Я иду по Тверской, а навстречу две женщины. И они за спиной говорят: «А, вот этот с Любовью Успенской в клипе», — заметил Борис Щербаков.

Напомним, что Борис Щербаков снялся в клипе Любови Успенской «Пропадаю я». На следующий день он, по собственному признанию, проснулся знаменитым.

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