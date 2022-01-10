«Его уже пора выпускать по УДО»: Борис Щербаков высказался о Михаиле Ефремове

Актер Борис Щербаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своем коллеге Михаиле Ефремове, который отбывает срок в колонии.
«В свое время у него была полная безнаказанность. Фамилия работала. На мой взгляд, он достаточно наказан. Понял все в этой жизни. Его уже пора выпускать по УДО. Жизнь его достаточно побила».
По словам Бориса Щербакова, отец Михаила Ефремова Олег тоже в свое время выпивал.
«Но спектакли не срывал. За руль пьяный не садился. У Олега Ефремова сразу бы случился инфаркт, если бы он узнал о проделках сына. Он бы просто не пережил это», — заметил Борис Щербаков.
Напомним, что Михаил Ефремов находится в колонии. Он был признан виновным в смертельном ДТП. Актер был пьяным за рулем.
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