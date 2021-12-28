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Ей точно 67? Похудевшая Люба Успенская блистала на вечеринке фигурой в платье-майке оттенка свежей травы

Королева шансона посетила светскую тусовку по поводу 10-летия дочки Славы.

Ей точно 67? Похудевшая Люба Успенская блистала на вечеринке фигурой в платье-майке оттенка свежей травы
Люба Успенская с дочкой Славы Тоней. Фото: архив героя публикации

67-летняя Люба Успенская сразила публику наповал, представ на вечеринке в честь дня рождения дочки Славы. Певица организовала фееричный праздник на 10-летие наследницы, пригласив на него множество звездных друзей.

Королева шансона заметно похудела и блистала роскошной фигурой в облегающем платье-майке модного оттенка свежей травы. Этот тон Эвелина Хромченко называла в числе главных трендов сезона.

Люба Успенская. Фото: архив героя публикации

Любовь Успенская не забыла также подчеркнуть стройность своих ног, выбрав модель платья покороче. Глядя на нее, с трудом верилось, что ей действительно 67 лет.

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