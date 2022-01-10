«Она развелась с мужем»: Борис Щербаков рассказал, как увел будущую жену у другого

«Это случилось 31 августа в 1968 году. Я был студентом Школы-студии МХАТ. Мне дали ключи от комнаты в общежитии. Я зашел в комнату, а там уже два молодых человека сидели. И была еще одна свободная кровать.

И тут зашла Таня. Она говорит: «Ой, а я должна здесь жить». Я пошутил: «Так давайте жить вместе». Она была тогда замужем. Ее первого мужа звали Веня».