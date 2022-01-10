«Она развелась с мужем»: Борис Щербаков рассказал, как увел будущую жену у другого

Актер Борис Щербаков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о встрече со своей женой Татьяной, с которой они вместе уже полвека.
«Это случилось 31 августа в 1968 году. Я был студентом Школы-студии МХАТ. Мне дали ключи от комнаты в общежитии. Я зашел в комнату, а там уже два молодых человека сидели. И была еще одна свободная кровать.
И тут зашла Таня. Она говорит: «Ой, а я должна здесь жить». Я пошутил: «Так давайте жить вместе». Она была тогда замужем. Ее первого мужа звали Веня».
По словам Бориса Щербакова, их отношения завязались на втором курсе.
«Мы вместе стали репетировать отрывок в одном из спектаклей. По сюжету мы должны были поцеловаться. Ну и поцеловались. Я покраснел весь. Побежал в туалет после поцелуя.
После окончания Школы-студии мы сыграли свадьбу. Причем у меня тоже была девушка в Ленинграде. Но я с ней расстался. И она ушла от мужа, развелась с ним», — заявил Борис Щербаков.
Напомним, что Борис Щербаков — народный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР.
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