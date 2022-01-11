«Не хочу ломать талантливого человека великого рода»: Джигурда – о возможном бое с Пресняковым

По словам актера, к внуку Аллы Пугачевой он испытывает только любовь и уважение.

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не собирается вызывать на бой музыканта Никиту Преснякова, который побил его друга актера Алексея Панина.

«У меня к Никите Преснякову нет никаких чувств, кроме уважения и любви. Я не хочу ломать талантливого человека великого рода. Пресняков имел возможность пристроиться в теплое местечко и все бы сделала за него бабушка, но он сам определяет свой музыкальный путь». Никита Джигурда

Как отметил Джигурда, он рад, что состоялся бой между Паниным и Пресняковым.

«На дворе 21 век. Все крысята смелые только за компом, а выйти и ответить за свои слова – не смогут. Пресняков – красавчик, профессионал. Кроме того, у него есть чувство юмора», — заметил Джигурда.

Напомним, что Алексей Панин проиграл во втором раунде поединка с Никитой Пресняковым. Причем актер вызвал внука Аллы Пугачевой на бой, после того, как тот нелестно высказался именно о бойцовских качествах Никиты Джигурды.

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