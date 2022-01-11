«Лешка вообще нарушал режим»: Джигурда назвал причины поражения Панина Преснякову

Как отметил актер, вместо тренировок его товарищ ездил по друзьям.

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему его друг Алексей Панин проиграл музыканту Никите Преснякову в поединке.

«Респект Леше Панину за этот бой. Он вообще не хотел драться. Считал, что это шоу. Но там все по-настоящему дерутся. Выходят в октагон. Там нет ничего постановочного. Леша четыре дня общался, по друзьям ездил. И это все вместо тренировок. Он провел всего одну тренировку перед боем». Никита Джигурда

Как отметил актер, Панину для победы не хватило многого. «Он должен спасибо Преснякову сказать, что тот его не вырубил нокаутом. Их нужно было поссорить, что и было сделано. Это классическое развитие событий. Лешка вообще нарушал режим. Хорошо, что так закончилось. Пресняков мог и жестче все закончить», — заметил Никита Джигурда.

Напомним, что Никита Пресняков во втором раунде победил Алексея Панина. Встреча завершилась нокаутом.

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