«Нафига это выкладывать!»: внуку Аллы Пугачевой стало стыдно за свою драку с Алексеем Паниным

В канун Нового года Никита Пресняков пришел с Александром Шпаком в октагон, чтобы поддержать его бою с Никитой Джигурдой. И сам не заметил, как стал следующим на ринге. Его перепалка с Алексеем Паниным, поддерживавшим Никиту Джигурду, закончилась дракой на ковре.

Бой появился в Сети на днях. Никита Пресняков легко отправил скандального оппонента в нокаут. Но сам о произошедшей драке скромно промолчал. Промоушн в октагоне сработал на ура, о боя сейчас говорят все. А отец Никиты, Владимир Пресняков-младший, с гордостью поделился постером с сыном у себя в микроблоге.

Но такая сомнительная слава, судя по реакции Никиты, его тяготит. Ему стало стыдно за драку, и он написал отцу: «Ну нафига это выкладывать! Даже я сам не выкладываю этот зашквар…».

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