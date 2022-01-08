«Было три дня, чтобы обучиться»: какая подготовка помогла Преснякову в драке с Паниным

О том, что старший внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков вышел в октагон с актером Алексеем Паниным, поклонники узнали задолго до появления самого боя в Сети. Подробности драки обрастали все новыми подробностями, и оказалось, что выйти на ринг Пресняков решил спонтанно.

И когда бой уже был назначен, Пресняков начал к нему активно готовиться. Музыкант рассказал, что ему понадобилось буквально несколько дней, после чего он смог нанести несколько нокдаунов по противнику.

«Было три дня, чтоб немного обучиться боксу с Владом Субботиным и выйти в октагон. Сам не понял, как меня занесло в «Наше Дело», но как-то так вот вышло, в любом случае опыт», — рассказал Пресняков.

Напомним, что драку Панин и Пресняков затеяли после пресс-конференции завсегдатая октагона Джигурды и блогера Шпака, с которым пришел внук Пугачевой.

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