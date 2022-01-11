«В надежных руках»: Волочкова «растаяла» в объятиях нового возлюбленного

Анастасия Волочкова снова влюблена и счастлива. Экс-балерина, по мнению фанатов, наконец-то нашла достойного мужчину. Возлюбленным оказался бизнесмен по имени Сергей, с которым Анастасия пришла на программу «Давай поженимся!».

Новогодние каникулы Волочкова и Сергей проводят на Мальдивах. В своем инстаграме звезда делится моментами отдыха, публикуя личные фотографии. На этот раз она запечатлелась в объятиях любимого, подписав снимок коротко – «Love story».

«Самая милая, прекрасная и красивая пара! Счастья вам и крепкой крепкой любви! Суперские!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Сергей владеет банным комплексом в Подмосковье. Волочкова уже успела познакомиться с сыном бизнесмена.

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