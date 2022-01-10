«На фоне таких плеч я просто Дюймовочка»: Волочкова рассказала об отдыхе с новым возлюбленным

Анастасия Волочкова вновь отдыхает на Мальдивах в компании возлюбленного. Одиночество экс-балерины недавно скрасил бизнесмен по имени Сергей. Отношения с ним сложились после того, как оба отметились на программе «Давай поженимся!». Анастасия прислушалась к советам ведущих шоу и закрутила с Сергеем роман.

В своем инстаграме Волочкова делится моментами отдыха, а на этот раз рассказала, как весело проводит время вместе с Сергеем.

«Его мощное накаченное тело не может не восхищать. На фоне таких масштабных плеч я просто Дюймовочка. Он за мной, как гора и мощь. Так здорово, что наша встреча произошла! Находясь в райском месте, мы предаемся любви, друг другу и красоте! И чувству юмора, которое у Сергея врожденное, видимо, качество! Этот беззаботный и веселый отдых для нас просто восхитителен!» — написала Волочкова.

Напомним, ранее блондинка сообщила, что у Сергея есть банный комплекс в Подмосковье. Также Волочкова уже познакомилась с сыном своего избранника.

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