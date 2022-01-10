Только что из душа? Дарья Пынзарь кокетливо набросила халатик, игриво присев на роскошной кровати в номере отеля

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу, Дарья Пынзарь, 6 января отметила свое 36-летие.

Вместе с мужем Сергеем Пынзарь Дарья праздновала эту дату в Дубае. У супругов есть такая традиция — улетать вдвоем в какую-нибудь страну именно в день рождения Даши.

Так, в прошлом году пара побывала в Америке, чуть ранее — во Франции, а перед этим — в Италии.

Дарья Пынзарь рассказала подписчикам, каковы сейчас правила посещения Дубая в связи с коронавирусом.

«В сложившейся ситуации в мире многие интересуется тем, что же нужно, чтобы полететь в Дубай.

1) Сдать тест на ковид до поездки.

2) В аэропорту по прилете вы опять сдаете тест на ковид, но это достаточно быстро. Не пугайтесь. Принимают в порядке очереди при выходе из самолета, идти никуда не нужно!

3) Когда вы будете улетать из Дубая, вам нужно будет также сдать тест на ковид. За 24 часа в номер придут специальные люди и возьмут тесты. Стоит это все около 200 дирхам с человека!» — рассказала Дарья Пынзарь.

Пост она сопроводила своим провокационным фото. В кадре Дарья Пынзарь предстала восседающей на двуспальной кровати в номере отеля с видом на море.

Дарья Пынзарь запечатлена в белом махровом халате, в полотенце на голове. Вероятно, она только что вышла из душа. Дарья Пынзарь игриво сложила ножки, чтобы продемонстрировать, какие они стройные.

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