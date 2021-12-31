Клетчатая мини-юбка и облегающее платье: Дарья Пынзарь показала два шикарных образа с кроссовками

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь покрасовалась в двух нарядах, грациозно закинув ногу на ногу.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь обожает наряжаться. Дарья Пынзарь часто демонстрирует в микроблоге всевозможные наряды, переодеваясь в один из другого за секунды.

Коротенькие видео, на которых Дарья Пынзарь кокетливо облачается то в один, то другой образ, завоевали популярность у ее поклонников.

Им нравится наблюдать, как звезда меняет наряд за нарядом.

На этот раз Дарья Пынзарь продемонстрировала два стильных лука с кроссовками. Сначала она предстала в кадре в белой рубашке и мини-юбке со складками, а затем в облегающем платье с жакетом поверх него.

Переоблачаясь, Дарья Пынзарь сексуально и грациозно закидывает ногу на ногу, засвечивая пикантную деталь.

«А как вы относитесь к образам в классическом стиле с кроссовками?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь.

Оказалось, что среди подписчиков Дарьи Пынзарь немало консерваторов, не принимающих современную моду. Некоторые считают, что платья и юбки необходимо сочетать исключительно с туфлями.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.