Клетчатая мини-юбка и облегающее платье: Дарья Пынзарь показала два шикарных образа с кроссовками

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь обожает наряжаться. Дарья Пынзарь часто демонстрирует в микроблоге всевозможные наряды, переодеваясь в один из другого за секунды.
Коротенькие видео, на которых Дарья Пынзарь кокетливо облачается то в один, то другой образ, завоевали популярность у ее поклонников.
Им нравится наблюдать, как звезда меняет наряд за нарядом.
На этот раз Дарья Пынзарь продемонстрировала два стильных лука с кроссовками. Сначала она предстала в кадре в белой рубашке и мини-юбке со складками, а затем в облегающем платье с жакетом поверх него.
Переоблачаясь, Дарья Пынзарь сексуально и грациозно закидывает ногу на ногу, засвечивая пикантную деталь.
«А как вы относитесь к образам в классическом стиле с кроссовками?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь.
Оказалось, что среди подписчиков Дарьи Пынзарь немало консерваторов, не принимающих современную моду. Некоторые считают, что платья и юбки необходимо сочетать исключительно с туфлями.
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