«Оставайся такой же классной»: Дарья Пынзарь празднует 36-й день рождения

Звезда «Дома-2» позировала в свой праздник в наряде с эффектом стройности.

Бизнес-леди и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала свое фото с бокалом шампанского в руках в свой 36-й день рождения. Таким способом знаменитость поздравила себя с праздником.

Именинница Пынзарь позировала на фоне моря в лососевой футболке и узких джинсах из ярко-синего денима. Дарья улыбалась на камеру с бокалом праздничного шампанского.

«С днем рождения меня, 36 лет!», – заявила Дарья.

«Дашуль, с днем рождения! Будь счастлива!», «Оставайся такой же классной», «Ваша семья огонь, и это ваша заслуга», «Оставайся такой же жизнерадостной и веселой всегда», «Красоты вам, любви и процветания», – пожелали поклонники Дарьи в комментариях под фото именинницы.

К слову, Дарья Пынзарь родилась в Донецкой области, на Украине. К 36 годам знаменитость успела покорить телевидение и стать востребованным блогером.

Напомним, модель Ирина Шейк тоже отмечает свое 36-летие. Знаменитость родилась шестого января 1986 года в Челябинской области.

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