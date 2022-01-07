Одна в Париже, другая — в Нью-Йорке: Водянова и невестка Орбакайте отметилась в модных шубках

Новогодние каникулы Алена Краснова решила провести с Никитой Пресняковым в США. А вот известная модель вернулась домой во Францию в сочельник.

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Она смогла построить карьеру топ-модели. Нижегородская Золушка дружит с именитыми модельерами и сотрудничает со многими влиятельными людьми.

Уже два года она состоит в браке с миллиардером Антуаном Арно. У них подрастают сыновья Максим и Роман. Также у модели есть дети от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Обычно праздники звезда проводит с семьей.

Новый год Водянова отметила в Катаре. Она гуляла с мужем и детьми. А вот Рождество модель встретила уже дома в Париже. 7 января она поделилась кадрами с прогулки у озера.

Наталья предстала в мягкой шубке песочного цвета с длинным мехом. На голову она повязала пуховой платок. Вместе с собакой по кличке Кофе она насладилась солнечной погодой. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Арно.

В это время сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков улетел в США. Он вместе с женой Аленой Красновой решил провести время в Нью-Йорке, где раньше учился. На прогулке по Центральному парку Алена предстала в плюшевой шубке Тедди с плюшевым мехом. Она является моделью, поэтому следит за трендами. А экошубы актуальны уже не первый год.

«Здравствуй дорогой NY! Эта поездка срывалась два раза, мы уже смирились, что никуда не полетим, но удача оказалась на нашей стороне и вот мы здесь! Я так счастлива!» — поделилась невестка Орбакайте.

Поклонники остались в восторге от образа Алены. Многие отметили, что она выглядит стильно.

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