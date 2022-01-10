«Мягкий свет в глазах, пшеничные волосы»: как выглядела Вика Цыганова до того, как стала известной певицей

Известная певица, 58-летняя Вика Цыганова поделилась в микроблоге архивным снимком, которому больше сорока лет.

На нем она запечатлена 15-летней школьницей. В то время у Вики Цыгановой были длинные волнистые волосы и скуластое лицо.

Сама вокалистка считает, что практически не изменилась с того времени.

«Вчера я долго разговаривала сама с собой, я вспоминала свою жизнь, что в ней было хорошего, что плохого… Если посмотреть на меня 15-летнюю… (эту фотографию я получила только что от моего одноклассника), ничего особо не изменилось: тот же мягкий свет в глазах, наполненный ожиданием чуда, полуулыбка, пшеничные, еще не знающие пергидроля и плоек волосы, школьная форма, которую я сшила сама себе… Главное — доброе сердце», — написала под снимком Вика Цыганова.

Подписчики Вики Цыгановой пришли в восторг от вида будущей звезды шансона. Они сделали комплименты певицы, заявив, что и тогда, и сейчас она была и остается красавицей.

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