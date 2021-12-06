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«Это была дискотека!»: Сергей Соседов остался недоволен выступлением Вики Цыгановой на «Суперстар. Возвращение»

Член жюри шоу Сергей Соседов раскритиковал Вику Цыганову за исполнение песни «Ты мне не снишься».

«Это была дискотека!»: Сергей Соседов остался недоволен выступлением Вики Цыгановой на «Суперстар. Возвращение»
Вика Цыганова. Фото: НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов давно снискал славу самого придирчивого члена жюри шоу «Суперстар. Возвращение», второй сезон которого сейчас идет на НТВ.

В минувшее воскресенье, 5 декабря, нелестные отзывы о своем исполнении хитов Вячеслава Добрынина услышали сразу несколько вокалистов, в том числе, и исполнительница шансона Вика Цыганова.

На «Суперстар. Возвращение» она перепела хит «Ты мне не снишься» и вызвала критику в свой адрес со стороны Сергея Соседова.

Сергей Соседов раскритиковал Вику Цыганову
Сергей Соседов раскритиковал Вику Цыганову. Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

«Я всегда знал, что Вика Цыганова прекрасная эстрадная певица, я ее всегда такой видел, и здесь она открылась именно в таком качестве, — начал с похвалы Сергей Соседов. — Но у меня строгие требования к эстрадной певице именно. Мне не хватило здесь разнообразия интонаций.

Это была дискотека, такое молотилово, все здорово, задорно, хотелось прыгать, танцевать. А ведь в этой песне мелодия очень красивая. Можно было поиграть, добавить актерских красок. Надо было показать красоту мелодии, а не только ритм и задор!»

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«Суперстар! Возвращение»Вика ЦыгановаКанал НТВкритикаСергей Соседов