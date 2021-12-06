«Это была дискотека!»: Сергей Соседов остался недоволен выступлением Вики Цыгановой на «Суперстар. Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов давно снискал славу самого придирчивого члена жюри шоу «Суперстар. Возвращение», второй сезон которого сейчас идет на НТВ.
В минувшее воскресенье, 5 декабря, нелестные отзывы о своем исполнении хитов Вячеслава Добрынина услышали сразу несколько вокалистов, в том числе, и исполнительница шансона Вика Цыганова.
На «Суперстар. Возвращение» она перепела хит «Ты мне не снишься» и вызвала критику в свой адрес со стороны Сергея Соседова.
«Я всегда знал, что Вика Цыганова прекрасная эстрадная певица, я ее всегда такой видел, и здесь она открылась именно в таком качестве, — начал с похвалы Сергей Соседов. — Но у меня строгие требования к эстрадной певице именно. Мне не хватило здесь разнообразия интонаций.
Это была дискотека, такое молотилово, все здорово, задорно, хотелось прыгать, танцевать. А ведь в этой песне мелодия очень красивая. Можно было поиграть, добавить актерских красок. Надо было показать красоту мелодии, а не только ритм и задор!»
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