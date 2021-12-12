«У тебя один и тот же спич!»: Вика Цыганова набросилась на Сергея Соседова на шоу «Суперстар. Возвращение»

Певица Вика Цыганова не сдержалась и ответила на критику Сергея Соседова, обвинившего ее в однообразии.

Вика Цыганова в шестом выпуске программы «Суперстар. Возвращение» вновь исполнила мужскую песню. На сцену она вышла в галифе и спела хит Олега Газманова «Есаул».

Члены жюри почти единогласно заявили, что уже жаждут увидеть Вику Цыганову в более женственном образе. Особенно резок был Сергей Соседов.

«Из вечера в вечер видим Вику одинаковой — всегда жесткая подача и дискотека, — высказался Сергей Соседов. — Постоянно делать одно и тоже в шоу, с одной и той же вокальной подачей, я считаю неправильно. Голос на верхах был на пределе, верхние ноты удавались с трудом. Это чувствуется. По большому счету, я считаю, что это песня не твоя».

Вика Цыганова не сдержалась и прямо со сцены начала отвечать Сергею Соседову, заявив, что он и сам однообразен.

«Сережа, ты тоже повторяешься из передачи в передачу. Я проанализировала – у тебя один и тот же спич! Ты тоже во всей своей критике повторяешься очень часто. Это всегда один и тот же аргумент. Ты тоже можешь поменять краски!»

Но Сергей Соседов продолжал настаивать: все хотят видеть развитие, а не Вику Цыганову в галифе.

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