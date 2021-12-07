«С моим любимым ангелом»: Вика Цыганова запечатлелась на прогулке с красавицей-мамой

Известная исполнительница шансона, а ныне дизайнер одежды собственного бренда Вика Цыганова трогательно относится к своей пожилой маме Людмиле Михайловне.
Звездная дочка много времени уделяет своей родительнице. В эти дни, когда Москву и Подмосковье щедро присыпало снегом, Вика Цыганова вместе с мамой вышла на прогулку. Снимком из заснеженного леса певица поделилась в микроблоге.
Оделись две красивые дамы в пастельных тонах. Виктория Цыганова нарядилась в шапочку сливочного оттенка, а Людмила Михайловна предпочла повязать на голову платок цвета припыленной розы.
«С моим любимым ангелом. Гуляем, говорим о жизни, радуемся снежку и этой божественной зимней красоте. Всем хорошего настроения», — подписала кадр Вика Цыганова.
Подписчики Вики Цыгановой пришли в восторг от нежного кадра.
«Снегурочки, браво! Милые красивые женщины», «Любуюсь вами! Восхищаюсь вами! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!», «Нет в жизни никого, как мамуля. Хорошего отдыха и удовольствия в природной красоте», — высказались в Сети.
Напомним, сейчас Вика Цыганова принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение», где ее выступления часто критикует член жюри шоу Сергей Соседов.
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