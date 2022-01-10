Новый сезон «Сватов» возглавил десятку самых популярных сериалов 2021 года

Телеканал «Россия» сохранил лидерские позиции по итогам прошедшего года.

Телеканал «Россия» подвел итоги прошедшего телевизионного года. Согласно им, канал сохранил лидерские позиции.

Программа телеканала «Россия» «Вести в 20:00» стала самой популярной ежедневной информационной передачей среди всех каналов.

Что касается сериалов, то из десяти, попавших в топ, семь — это созданные и показанные телеканалом «Россия».

На финальной неделе года возглавить топ-10 удалось седьмому сезону комедии «Сваты». В десятку вошли «Склифосовский-8», «Тайны следствия – 21», «Акушерка», военная драма «Мур-Мур», мистический детектив «Медиум» и семейная сага «Стенограмма судьбы».

Телеканал «Россия» удерживает лидерство и в развлекательных жанрах — субботнее шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» в числе самых популярных среди ток-шоу выходных дней.

«Миссия государственного телевидения — не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы — лучше других. Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные, но важные для общества темы — в этом наша уникальность», — отметил заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала «Россия» Александр Нечаев.

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