Стала известна дата выхода восьмого сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным

Зрители уже успели полюбить сериал «Склифосовский». Это не удивительно, так как недавно стартовали съемки уже девятого сезона картины о тайнах знаменитого Института скорой помощи. А пока стало известно, что телеканал «Россия-1» готовится к долгожданной премьере восьмого сезона сериала. Главную роль хирурга Олега Брагина исполняет Максим Аверин. Его герой в седьмом сезоне узнал, что тяжело болен. О том, как он справится с этой ситуацией, поклонники смогут узнать уже скоро.

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Показ новых эпизодов стартует 1 февраля в 21:20. На этот раз героев картины ждут новые испытания. Им придется спасать жизни людей попавших в катастрофы и аварии. Даже когда врачи захотят отдохнуть на природе, им придется снова спасать жизни, но уже в экстремальных условиях. Несмотря на страшный диагноз, главный герой с еще большим усердием окунется в работу. Его жена Марина Нарочинская, которую играет Мария Куликова, будет всеми силами искать способ, чтобы вылечить возлюбленного.

Отметим, что также в отношениях Ольги и Куликова снова пробежит искра любви, а Нина будет переживать вторую беременность, как вызов. Зрителей ждут и новые персонажи. В отделении появятся стажеры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн), которые с рвением приступят к работе. Сюрпризом станет то, что в сериал вернется и полюбившийся зрителям доктор Бреславец в исполнении Эммануила Виторгана.

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