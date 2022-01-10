«Я прям красная»: Дарья Пынзарь предъявила пышную грудь, которую сильно поджарило дубайское солнце

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем провела несколько дней в Дубае.

У супругов стало уже традицией уезжать вдвоем в какую-нибудь страну в день рождения Дарьи. В начале января ведущей «Дома-2» исполнилось 36 лет, и эту дату она праздновала вместе с мужем Сергеем в Дубае.

Под жарким солнцем Дарья Пынзарь расслабилась и сильно обгорела. В сторис микроблога Дарья Пынзарь пожаловалась подписчикам на это неприятное обстоятельство.

«Только сегодня вам жаловалась, что не загораю, как обгорела. Как накаркала. Из-за фильтров не очень видно, но я прям красная», — поделилась Дарья Пынзарь.

В кадре блондинка предъявила свою грудь, которая выглядит довольно «поджаренной» и от этого еще более аппетитной.

Дарья Пынзарь облачилась в топ нюдового цвета, который эффектно оттеняет ставшую бронзовой кожу блондинки.

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