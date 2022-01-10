«Стройна, как лань»: Рудова покрасовалась перед зеркалом в облегающих лосинах, показав крепкий «орех»

На днях состоялась премьера комедийного фильма «Свингеры», где появилась и актриса Наталья Рудова. 38-летняя звезда «Татьяниного дня» и «Универа», по мнению фанатов, находится в превосходной форме. Сама же актриса не прочь показать своим фолловерам в инстаграме свою роскошную фигуру.
На этот раз Рудова позировала перед зеркалом в облегающих лосинах, блеснув крепким «орехом».
«Как шикарно! Стройна, как лань! Огонь», — писали пользователи Сети.
Напомним, похудеть и без того стройная Рудова решила после того, как летом вернулась из отпуска. Актриса отдохнула в Европе, где набрала лишних, по ее мнению, шесть килограммов. Судя по всему, с задачей звезда сериалов справилась.
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