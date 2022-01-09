Когда твоей грудью восхищается даже Нагиев: Рудова в черном бюстгальтере запечатлелась в лучах солнца

Наталья Рудова после праздничных застолий может по праву собой гордиться. Красотка не отказывала себе во вкусных салатах и деликатесах, но на ее точеной фигуре это никоим образом не отразилось.

Звезда комедии «Свингеры» показала, как сейчас выглядит ее тело. Она предстала на фото в черном комплекте нижнего белья, позируя в солнечных лучах. Красотка пребывала в состоянии неги – довольная собой, январским днем и своими выразительными глазами.

«Голубые глаза… P.s. шикарный день», — подписала красотка фото.

Кстати, после съемок фильма с пикантными сценами партнер блондинки Дмитрий Нагиев назвал ее грудь лучшей в российском кино. Поклонники и вовсе не смогли пройти мимо столь эффектного кадра: «Отличное декольте», «Шикарная», «Идеально все», «Фото очень красивое», «Шикарно выглядите Наташа красотка», «Богиня красоты», «Ты офигенная красивая».

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