Со стрингами поверх штанов: Рудова блеснула фигурой в модном комбинезоне сезона

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова за продолжительные праздники нисколько не прибавила в фигуре, как, например, Екатерина Сафарова, которая уже пожаловалась, на, как она выразилась, пузо в Сети.

И пока одна уже потеет в спортзале, другая в него не спешит. Но на всякий случай приобрела самую модную в сезоне одежду для тренировок – комбинезон со стрингами поверх брюк. Они аппетитно подчеркивают рельефы фигуры, а также имеет пикантный секрет – при приседании ткань превращается в прозрачную материю на ягодицах.

Точно такой же комбинезон есть у Екатерины Сафаровой. Красотка выгуляла его на каникулах в спортзал, и надела она его довольно откровенным образом – расстегнув ниже груди так, что прелести чуть не выпали в зале.

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