«Сегодня Пятница»: Андрей Малахов расплакался во время своего нового шоу на телеканале «Россия»

Популярный телеведущий Андрей Малахов и его команда запустили еще один проект.

Шоумен Андрей Малахов ведет сразу несколько проектов на телеканале «Россия». По будням выходит его ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой Эфир», в субботу – «Привет, Андрей!».

С 16 января по воскресеньям начнет выходить новый сезон проекта «Танцы со звездами», ведет который тоже Андрей Малахов.

А в ближайшую пятницу, 7 января, на телеканале «Россия» состоится премьера нового шоу Андрея Малахова и его команды «Сегодня Пятница».

В студии программы, соберутся авторы и исполнители старых и современных песен, которые любимы и популярны у простых людей, сообщает «Комсомольская правда».

Запись первого эфира, который телезрители увидят на Рождество, уже состоялась. В ней не обошлось без трогательных моментов.

Андрей Малахов не смог удержаться от слез, когда создатель группы «Рождество» Геннадий Селезнев пел: «Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом».

В этот момент гости в студии вспоминали о своих близких.

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