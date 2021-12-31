«Начинаем»: жена Андрея Малахова показала, что готовит на новогодний стол

Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева дала понять, что чтит традиции этого праздника.

Считанные часы остались до наступления Нового года по московскому времени. В домах россиян идут последние приготовления к празднику.

Уже совсем скоро все накроют праздничные столы и усядутся за них, чтобы достойно, соблюдая все традиции, встретить Новый год.

Жена популярного телеведущего Андрея Малахова, издатель Наталья Шкулева поделилась забавным видео в сторис, которым объявила о готовности к празднику.

«Начинаем!» — подписала она кадр.

На снимке запечатлен символ Нового года, без которого не обходится ни один стол, салат оливье. И дан обратный отсчет – 3, 2, 1.

Стоит напомнить, что совсем недавно Андрей Малахов рассказывал о традициях празднования Нового года в их с Натальей Шкулевой семье.

По его словам, обязательным блюдом на столе в этот праздник являются пельмени. Их лепят всей семьей и потом вместе поедают перед и после боя курантов.

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