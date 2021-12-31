«Начинаем»: жена Андрея Малахова показала, что готовит на новогодний стол

Считанные часы остались до наступления Нового года по московскому времени. В домах россиян идут последние приготовления к празднику.
Уже совсем скоро все накроют праздничные столы и усядутся за них, чтобы достойно, соблюдая все традиции, встретить Новый год.
Жена популярного телеведущего Андрея Малахова, издатель Наталья Шкулева поделилась забавным видео в сторис, которым объявила о готовности к празднику.
«Начинаем!» — подписала она кадр.
На снимке запечатлен символ Нового года, без которого не обходится ни один стол, салат оливье. И дан обратный отсчет – 3, 2, 1.
Стоит напомнить, что совсем недавно Андрей Малахов рассказывал о традициях празднования Нового года в их с Натальей Шкулевой семье.
По его словам, обязательным блюдом на столе в этот праздник являются пельмени. Их лепят всей семьей и потом вместе поедают перед и после боя курантов.
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