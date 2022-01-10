Ничего не подарил: новый муж Анастасии Макеевой не поздравил своих детей с Новым годом

Об этом заявила Светлана Малькова в своем инстаграме.

До встречи с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении, где у него была жена и четверо детей. Весной прошлого года он развелся со Светланой, а спустя пару месяцев женился на актрисе.

Недавно Светлана Малькова рассказывала, что экс-муж выплатил долг по алиментам на троих детей, которые остались жить с ней в Любляне. А вот с Новым годом, по словам художницы, отец своих детей не поздравил.

«Папа хоть что-то подарил детям на Новый год?» — спросили у Светланы Мальковой фолловеры в инстаграме. «Нет», — ответила художница.

Напомним, старший сын Мальковых — 17-летний Андрей — переехал жить к отцу и мачехе в Москву прошлой весной. По его словам, с родной мамой он не общается.

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