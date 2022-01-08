«В новую жизнь»: Малькова изменила прическу

В новом году Светлана Малькова решила изменить прическу. Многодетная мама выбрала теплый оттенок блонд и сделала челку. Результатом работы мастера художница поделилась в своем инстаграме.

«В новом году захотелось изменить и прическу тоже. Многие из вас угадали, что крашусь в блонд. В новом году в новую жизнь с новой прической», — написала Малькова.

Напомним, в канун Нового года Светлана Малькова сообщила, что получила алименты от нынешнего мужа Анастасии Макеевой. Роман Мальков произвел выплаты в полном размере за 3,5 месяца.

Добавим, что Светлана Малькова после развода осталась жить в Словении с тремя детьми. Старший сын, 17-летний Андрей, переехал с отцу и мачехе в Москву.

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