За молитвой: Мальков запечатлел Макееву в роскошной шубе у иконы в храме

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в прошлом году. В мае 2021-го пара расписалась, а позже заверила свой союз в храме. Молодожены мечтают о совместных детях, строят совместный бизнес и буквально не отходят друг от друга ни на шаг.

В своем инстаграме Мальков поделился снимком, на котором запечатлел Макееву в роскошной шубе у иконы в храме. Таким образом бизнесмен поздравил своих фолловеров с Рождеством.

«Я не знала, что ты меня сфотографировал», — написала Макеева.

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Напомним, в конце прошлого года актриса отметила свое 40-летие. Также она запустила собственный бред уходовой косметики и купила несколько квартир в турецкой Аланье.

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