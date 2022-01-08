«Мой брак будет вечен»: Мальков рассказал о самом ответственном шаге в своей жизни

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в 2020-м году на даче у звезды театра. Уже в марте 2021-го бизнесмен-строитель сделал актрисе предложение, а в мае они сыграли свадьбу и обвенчались.

В Рождество в своем инстаграме Мальков вспомнил тот важный день и в очередной раз признался Макеевой в любви.

«Я верю, что венчание – это самый ответственный шаг, который делает из семьи — семью! Я сделал в своей жизни самый важный шаг, потому что я четко понимаю, что мой брак, заключенный на небесах, будет вечен! Я не перестану говорить своей любимой супруге, что она для меня есть и всегда будет главным человеком в моей оставшейся жизни!» — написал Мальков.

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Напомним, Роман Мальков – многодетный отец. Старший сын весной прошлого года переехал жить к нему и мачехе в Москву, а трое младших остались с мамой в Словении.

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