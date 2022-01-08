«Глазами любимого»: Анастасия Волочкова позировала в купальнике на Мальдивах

Экс-балерина отдыхает на курорте в компании бизнесмена.

Анастасия Волочкова вновь влюблена. Экс-балерина закрутила роман с бизнесменом по имени Сергей после того, как привела его в студию «Давай поженимся!». Анастасия прислушалась к рекомендациям Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой и улетела с предпринимателем на Мальдивы.

В своем инстаграме Волочкова делится совместными снимками с Сергеем и не скрывает, что счастлива. На этот раз она опубликовала фото, на котором запечатлелась в черном купальнике.

«Глазами любимого», — написала Волочкова.

Фанаты остались в восторге.

«Как нежно и мило! Настя жжет! Любовная любовь», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Анастасия уже успела познакомиться с сыном бизнесмена. К сову, Сергей владеет банным комплексом.

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