«Вау, какая»: Анфиса Чехова в трусиках цвета слоновой кости позировала в постели

В конце прошлого года Анфиса Чехова отметила свой 44-й день рождения. После развода с Гурамом Баблишвили она тщательно скрывает свою личную жизнь. При этом в инстаграме публикует откровенные кадры с завидной регулярностью.

На этот раз Анфиса запечатлелась в нижнем белье оттенка слоновой кости, позируя в постели. Подписчики остались под впечатлением.

«Вау, какая красивая! Вы секси! Классная! Огонь! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Чехова показала свою московскую квартиру, которая находится на 25-м этаже одной из высоток. При этом звезда не раз отмечала, что хочет переехать из России в другую страну.

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