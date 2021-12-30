«Взорвала мой директ»: Анфиса Чехова показала образ для Нового года, который собрал множество комплиментов

Телеведущая утверждает, что прохожие на отдыхе не могли налюбоваться блузкой с разрезами.

Анфиса Чехова разместила в своем микроблоге фотографию в новом фэшн-образе. Знаменитость предложила брючный наряд для встречи Нового года.

Чехова облачилась в пеструю блузку с прорезами на рукавах. Рукава в виде крыльев летучей мыши, манжеты и синие разводы украсили верх образа Анфисы.

Телеведущая дополнила аутфит брюками со стрелками в цвет узора на блузке. Анфиса завершила образ ремнем с серебристой пряжкой, темно-синими лодочками и жемчужной мини-сумкой.

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«Я вышла в сторис в блузке, которая взорвала мой директ. Правда все писали: «Где купить такое платье?». Но это была именно блузка, не платье», — отметила Чехова.

«То, что вы видите на фото, собрало максимальное количество комплиментов на отдыхе в Хургаде. Это, кстати, новогодняя коллекция. И если вы еще не знаете, в каком наряде встречать Новый год, то даю наводку», — похвасталась Анфиса.

Напомним, ранее Анфиса Чехова улетела из холодной Москвы в солнечный Абу-Даби с сыном. Соломон давно хотел посетить этот город, и телеведущая исполнила мечту наследника.

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