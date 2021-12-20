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«И все-таки странная фигура!»: похудевшая Чехова загадочно показала наливную грудь в бикини с сеткой

Анфиса Чехова улетела в Египет побаловать себя солнышком и морем.

«И все-таки странная фигура!»: похудевшая Чехова загадочно показала наливную грудь в бикини с сеткой
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова заявила в личном блоге, что у нее одна жизнь, и отправилась в путешествие по жарким странам. Несколько дней она провела в Абу-Даби (Арабские Эмираты), а потом перебралась в Хургаду (Египет).

На курорте российская звезда чарует своей роскошной фигурой, которая с некоторых пор стала намного стройнее. Впрочем, поклонникам ведущая нравилась в любом телосложении.

В своей последней публикации в Instagram Анфиса Чехова решила побаловать своих подписчиков снимком в фантазийном бикини на пляже. Оранжевый купальник имел «завлекалочки» в виде перекрещенных тесемок и сетки на бюстгальтере. Реакция пользователей была незамедлительной!

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

«Бомбовая леди!», «И все-таки странная фигура! Так бедра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально», «Анфиса, как вы похудели! Как вам идет!», «Роскошная!», «На вас, как на огонь, можно любоваться бесконечно», — прокомментировали люди фотографию.

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