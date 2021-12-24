«Мечта любого мужчины»: Анфиса Чехова в купальнике цвета ночи подчеркнула выдающуюся грудь

Артистка позировала на отдыхе в Египте.

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Анфисы Чеховой появилась фотография знаменитости в бассейне. Примечательно, что пышногрудая красотка подобрала солнечные очки под цвет помады.

Чехова погрелась в бассейне, растопырив руки и выдвинув на камеру прелести своей аппетитной фигуры.

«Сегодня я впервые зашла в бассейн! В нашем отеле есть горячие бассейны, в которых целый день кто-то плещется. Вот и мы сегодня при +20 отогревались в горячей воде», — похвасталась Анфиса.

Анфиса накрасила губы помадой теплого розового оттенка. Чехова дополнила пляжный образ очками Versace такого же цвета.

«Не смогла отвести от вас глаза. Какая вы миниатюрная и красивая!», «Красивая, мечта любого мужчины», «Шикарна! Как всегда», «Как красиво сочетаются очки с помадой, и очень подходящий оттенок под цвет кожи. Гармония в образе — признак хорошего вкуса», «Анфиса! Купальник — улет», – восхитились поклонники Анфисы в комментариях под фото.

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