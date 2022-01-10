«Рядом та, что сохранит верность»: Мальков рассказал о том, как живет в браке с Макеевой

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились на даче актрисы летом 2020-го. В мае прошлого года пара сыграла роскошную свадьбу в Крыму, после чего обвенчалась.

Бизнесмен-строитель не перестает признаваться звезде театра в любви. На этот раз в своем инстаграме он опубликовал строки песни, рассказав таким образом о своих чувствах к жене.

«И если рядом есть та, что сохранит верность, и ее чистота тебе дает уверенность, значит, это любовь. Поздравляю, братка! Ныряй в нее, ныряй без остатка. Как же мне хорошо, что я тебя нашел», — написал Мальков.

Напомним, старший сын Малькова 17-летний Андрей весной прошлого года переехал жить к отцу и мачехе в Москву. А трое младших остались жить с мамой в Словении. Перед Новым годом Светлана Малькова заявила, что строитель выплатил долг по алиментам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.