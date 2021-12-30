«Ни один нормальный мужчина не полюбит»: Анастасия Макеева резко высказалась о бывшей пассии Романа Малькова

Актрису и ее возлюбленного не оставляет в покое Светлана Малькова.

Артистка Анастасия Макеева заявила, что бывшую жену ее возлюбленного Романа Малькова не захочет брать замуж ни один уважающий себя человек. Такой вердикт сопернице знаменитость вынесла в своем Instagram.

После недавних обвинений Светланы Мальковой актриса не стала церемониться. Макеева утверждает, что ее муж выплатил все алименты детям Мальковой.

«Тебе Рома все отдал — и дом, и землю. Оторвись от Instagram, приезжай и продай недвижимость, хоть что-то сделай. Сидишь, как подросток, в Интернете с утра до вечера. Родителей навести, а то только фигней занимаешься», — сделала замечание Макеева.

«Когда люди книги пишут, они не торчат в Instagram по 24 часа. Да и такую скандалистку ни один нормальный мужчина не полюбит, если только глухой и слепой», — написала Макеева бывшей жене Малькова.

Напомним, ранее Анастасия Макеева рассказала о том, что Роман Мальков выплатил алименты своим детям, которые живут с его бывшей избранницей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.