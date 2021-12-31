«Тебе Рома все отдал»: Макеева сделала сенсационное заявление в адрес экс-жены Малькова

Анастасия Макеева и бывшая жена ее нового мужа Светлана Малькова продолжают выяснять отношения. В «Инстаграме» они обмениваются колкостями в адрес друг друга. На этот раз актриса рассказала, что бизнесмен отдал бывшей жене и детям недвижимость и земли.

«Тебе Рома все отдал — и дом, и земли. Оторвись от инсты, приезжай и продай недвижимость, хоть что-то сделай. Сидишь как подросток в нете с утра до вечера. Родителей навести, а то только *** занимаешься», — написала Макеева.

Напомним, с многодетным отцом Романом Мальковым Анастасия познакомилась в прошлом году. Бизнесмен приехал на заработки в Россию из Словении, где у него была жена и четверо детей. В марте этого года Мальков сделал звезде театра предложение руки и сердца, а в мае они сыграли роскошную свадьбу.

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