«Последние лет пять был спад»: Агаев объяснил, почему покинул кресло директора Театра сатиры

Как он отметил, ему непонятно, почему произошло объединение двух театров.

Бывший директор Театра сатиры Мамед Агаев заявил, что не понимает, зачем произошло объединение его теперь уже бывшего детища и «Прогресс сцены Армена Джигарханяна».

Как заметил Агаев, театры очень разные. Этого объединения он не принимает, поэтому сразу же ушел с занимаемой должности. По словам Агаева, он горд, что проработал в Театре сатиры более сорока лет.

«Последние лет пять был спад. Театр скатился вниз. Я желаю Сергею Газарову, чтобы он поднял Театр сатиры, как Римас Туминас поднял Театр имени Вахтангова. Очень многое зависит от художественного руководителя». Мамед Агаев

Напомним, что Мамед Агаев покинул кресло директора Театра сатиры на следующий день после объединения двух театров. Такое решение принял московский Департамент культуры. С нынешним худруком двух театров Сергеем Газаровым у Мамеда Агаева крайне натянутые отношения, сообщает «Комсомольская правда».

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