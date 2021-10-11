«Как один человек будет двумя театрами руководить?»: бывшая жена Джагарханяна о назначении Газарова худруком Театра Сатиры

Сергей Газаров заменит Александра Ширвиндта на посту художественного руководителя Театра Сатиры, который покидает учреждение по состоянию здоровья.

Как ожидается, 63-летний Сергей Газаров приступит к своим обязанностям уже в эту среду, 13 октября.

Он будет совмещать две должности, поскольку является еще и худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна.

На прецедент отреагировала бывшая жена ныне покойного Армена Борисовича Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Как один человек двумя театрами будет руководить? Я такое не могу комментировать, — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro. — Департамент культуры назначает, пусть бы они и комментировали. Сергей Газаров один раз в конце девяностых поставил спектакль «Ревизор» в Театре Джигарханяна. Он шел с успехом, публика на него хорошо ходила, но оценивать профессионализм Газарова я не могу».

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