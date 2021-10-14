«Безумная придумка»: Александр Ширвиндт оценил свое назначение президентом Театра Сатиры

Как отметил теперь уже бывший худрук, это какая-то мистика.

Бывший худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт высказался о своем назначении на должность президента в родном детище.

«Президент театра – это, конечно, безумная придумка. Во-первых, это выборная должность. Во-вторых, президент театра – это какая-то мистика, но интересная. С таким же успехом я мог бы стать президентом подземного перехода. Тоже красивая должность. Мимо меня будут проходить люди, а я буду сидеть с протянутой рукой». Александр Ширвиндт

Как отметил Александр Ширвиндт, Театру Сатиры он посвятил последние 52 года своей жизни. Все актеры в театре стали ему родными. По словам Ширвиндта, для него важно, чтобы новый худрук Сергей Газаров, «не подменял творчество репрессиями». Бережное отношение к пожилым актерам необходимо, хотя потребуется и свежая кровь, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александра Ширвиндта на посту худрука сменил Сергей Газаров. Труппа достаточно спокойно восприняла это назначение.

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