Ширвиндт рассказал, кто мог бы возглавить Театр сатиры вместо него

По словам артиста, его место досталось бы Андрею Миронову, будь тот жив.

Александру Ширвиндту 19 июля исполнится 85 лет. Накануне юбилея мэтр дал интервью, в котором вспомнил о своем гениальном коллеге, актере Андрее Миронове.

Миронов скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 46 лет. По словам Ширвиндта, если бы народный артист был жив, он бы стал худруком Московского театра Сатиры, который сам Александр Анатольевич возглавляет без малого двадцать лет. Ширвиндт уверен, что талант Миронова мог бы ярко проявиться на этой должности.

«Несомненно. Андрей удивительно умел чувствовать время и от тех перемен, которые произошли со страной, не растерялся бы», – говорит артист.

Ширвиндт рассказал, каким видит будущее российских театров. Как считает актер, театральные худруки становятся невостребованным «атавизмом». Уже сейчас театры постепенно переходят под начало продюсеров, которые будут нанимать режиссеров для постановки спектаклей. К несчастью, многие из этих продюсеров просто не понимают, как устроены театры и как работать актерами, пишет «Собеседник».