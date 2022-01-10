«Он переспал с Барановской»: Дейнега назвала настоящую причину развода Лепса с женой

Как отметила певица, у Анны Шаплыковой нет романа с манекенщиком Дмитрием Савчуком.

Певица Милена Дейнега заявила, что у бывшей жены музыканта Григория Лепса балерины Анны Шаплыковой нет романа с манекенщиком Дмитрием Савчуком, которому 31 год.

По ее словам, Савчука просто однажды увидели в компании Шаплыковой и сразу же сделали неправильные выводы об отношениях. Как думает Дейнега, такой женщине, как Шаплыкова нужен более взрослый и состоятельный мужчина.

«А с Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской. В это я больше готова поверить». Милена Дейнега

Напомним, что Юлии Барановской за последние годы приписывали самые различные романы. Фигурировал в этих списках и Григорий Лепс, сообщает eg.ru.

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