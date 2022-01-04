«Ночь была волшебная»: Барановская в серебристом платье в пол отпраздновала Новый год

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже длительное время ведет передачу «Мужское/Женское», а также выступает в роли защитницы в шоу «Модный приговор».

Юлия смогла подружиться со многими медийными личностями. Не так давно она устроила посиделки с Александром Гордоном. Такж ей довелось побывать с гостях у Сосо Павлиашвили. И даже в Новогоднюю ночь она работала.

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Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Футболист давно оставил ее. Однако телеведущая успевает уделять время наследникам и все чаще берет их с собой на светские рауты.

На этот раз она отметилась на праздничном концерте. Юлия появилась на публике в серебристом платье в пол с переливающимся эффектом. Примечательно, что в похожем наряде вышла на сцену и певица Валерия. Она выбрала серебристое платье по фигуре с крупными пайетками-чешуйками.

«Мы очень весело встретили Новый 2022 год, я обожаю работать в новогоднюю ночь, а работать у Эмина на концерте „Жаркий Новый год“ — тройное удовольствие и веселье. Ночь была волшебная. Дети веселись до утра, рядом были любимые друзья. Всех с Новым годом еще раз, будьте счастливы и здоровы.Дресс код для встречи Нового года соблюла: серебряное платье и лавандовый макияж, а это цвет года», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Девочки очень красивые», «Позавидовать вам можно! В ночь работать очень сложно!», «Какая вы красивая», «Ну просто прелесть», «Какие вы нарядные», «Вам очень идет этот образ», «Красотка, что говорить», — прокомментировали пост подписчики.

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