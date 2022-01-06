Отдыхает с друзьями-бизнесменами в Куршевеле: как после развода проводит время Григорий Лепс

Популярный музыкант в ночь на Рождество даст концерт на курорте.

Певец Григорий Лепс, который в конце прошлого года развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой, отдыхает в последние дни с друзьями-бизнесменами в Куршевеле.

Вечером 6 января гости соберутся на рождественский вечер-концерт. Вести мероприятие будет актер и телеведущий Николай Фоменко.

Попасть на ужин и концерт можно, оплатив вход . Это две тысячи евро. В переводе на рубли — 168 тысяч. Мероприятие пройдет в старинном шале. Здесь все для требовательных туристов – дорогие отели, бутики и рестораны.

Отметим, что сутки проживания в отеле в Куршевеле стоят примерно в переводе опять же на рубли – 60 тысяч. Перелет в Куршевель возможен зачастую на частных самолетах. Он стоит от 250 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что пока Григорий Лепс не отвечал, почему развелся с женой. По слухам, Анна Шаплыкова закрутила роман на стороне.

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