«Хочу еще одного пупсика!»: Селена Майер из «Дома-2» показала подросшего сына Алена

На днях наследнику экс-участницы реалити-шоу Селены Майер исполнится четыре месяца, а она уже мечтает о втором ребенке.

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер девятого июля этого года родила сына, которого назвала в честь своей сестры Аллы Аленом.

Как только Селена Майер показала лицо малыша поклонникам, стало ясно, что он прехорошенький. Сын Селены Майер растет не по дням, а по часам.

На новом фото, которым экс-участница поделилась в микроблоге, ее сын Ален выглядит гораздо взрослее своих четырех месяцев. Селена Майер под снимком призналась, что очень хочет вновь стать мамой.

«Хочу еще одного пупсика! Господи, Вселенушка моя, пусть я найду себе хорошего мужа, который будет готов со мной в огонь и воду и очень любить детей, защищать нас в любой непонятной ситуации. А так же принимать меня такой, какая я есть! Спасибо заранее! Аминь!» — написала под фото Селена Майер.

Напомним, с отцом Алена Селена не живет вместе. Только однажды она показала его на фото в микроблоге. Молодой человек приходил на выписку Селены Майер с сыном из роддома и попал в кадр.

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