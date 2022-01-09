Куколки: Млодик подловила маленьких дочерей Виторгана во время танца рядом с елочкой в гостиной

В известной актерской семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две очаровательные наследницы – трехлетняя Этель и двухлетняя Клара.

Малышки появились на свет, когда их родители были уже в солидном возрасте, и сейчас поклонники звездной пары с удовольствием наблюдают за тем, как растут и меняются Этель и Клара.

Ирина Млодик периодически показывает домашние видео с участием дочерей в микроблоге, и они неизменно пользуются успехом.

На этот раз Ирина Млодик подловила малышек, когда те резвились у празднично украшенной елочке в гостиной. Этель весело кружилась, а Клара держалась немного сдержаннее.

«Кларочка, танцуй вокруг елочки», – призвала младшую дочку Ирина Виторган за кадром.

Но пример старшей сестры малышку не очень вдохновлял. Зато Этель самозабвенно кружилась на ковре в гостиной. Но в какой-то момент она вдруг запала на ножку и хныча бросилась к маме.

«Ножку прищемила», — пожаловалась Этель. «Ну, иди. Мама пожалеет. Моя сладкая», — ласково произнесла Ирина Млодик.

Этель тут же забыла о боли и побежала играть.

Подписчики умилились этим кадрам, отметив, что девочки заметно подросли. В Сети Этель и Клару неизменно называют куколками за их хорошенькие личики и кудрявые волосы.

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