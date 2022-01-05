А все равно картошечка – любимое: чем потчевала на Новый год Виторгана его хозяйственная жена

«Я вытащил счастливый билет», — говорит про свою третью жену Ирину Млодик Эммануил Виторган. Этот необычный союз не все приняли с пониманием, включая сына народного артиста Максима Виторгана.

Однако сейчас мало у кого есть сомнения – здесь царит любовь и взаимопонимание. А экс-муж Ксении Собчак все-таки сдружился с мачехой.

Ирине Млодик в настоящий момент 59 лет, на фоне 82-летнего Эммануила Виторгана она, конечно, выглядит молодо. Но никого этот момент в семье не смущает. В августе 2019-го они закрепили свою любовь рождением дочки Этель, а в феврале 2018-го – малышки Клары.

Ирина Млодик в настоящий момент работает вместе со своим мужем, проводя творческие вечера и капустники в «Виторган-клубе». Сама воспитывает дочек, ведет домашнее хозяйство, балуя питательной едой своего любимого супруга.

Вот и на Новый год на стол она собрала домашние блюда собственного приготовления, а также традиционные закуски в российском стиле.

Избранница Эммануила Виторгана поставила на праздничный стол запеченную рыбу, оливье, сельдь под шубой, винегрет, соленые огурчики и помидоры, сальце, копченую колбаску и корейку, икру красную, оливки, соленую красную рыбу.

Как и многие наши соотечественники, Эммануил Гедеонович предпочел классику жанра – вареную картошечку и оливье.

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